Гвардиола догнал Моуриньо и вышел на 4-е место по количеству побед в Лиге чемпионов

Опережает специалистов три легендарных наставника.

Манчестер Сити обыграл Боруссию М в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации Gracenote, для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы данная победа стала 81-й в турнире. Таким образом, испанец вышел на четвертое место в истории, сравнявшись с Жозе Моуринью.

Первый – Алекс Фергюсон (102 выигранных матча). В топ-3 также входят Карло Анчелотти (89) и Арсен Венгер (86).

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити обновил рекорд по гостевым победам среди клубов АПЛ.

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