Манчестер Сити обновил рекорд по гостевым победам среди клубов АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла 12 выездных матчей кряду.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях обыграл менхенгладбахскую Боруссию со счетом 2:0.

По информации ESPN, для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала уже 12-й кряду в выездных поединках во всех турнирах. В общей сложности "горожане" выиграли уже 19 матчей подряд.

Таким образом, Манчестер Сити установил новый рекорд по этому показателю среди клубов высшего дивизиона Англии.

Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал "горожанам" и был установлен в 2017 году.

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