Манчестер Сити на классе обыграл Боруссию М в первом матче
24 февраля 2021
Коллектив Хосепа Гвардиолы не оставил шансов оппонентам благодаря качественному контролю мяча.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Боруссия М — Манчестер Сити 0:2
Голы: Бернарду Силва, 29, Габриэль Жезус, 64
Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Закария, Гинтер — Лайнер (Лазаро, 64), Нойхаус, Крамер, Хофманн (Вольф, 86), Бенсебаини — Плеа (Тюрам, 63), Штиндль (Эмболо, 74).
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Фоден (Торрес, 80) — Стерлинг (Марез, 68), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Бернарду Силва.