Манчестер Сити на классе обыграл Боруссию М в первом матче

24 февраля 2021

Боруссия М — Манчестер Сити, Getty Images

Коллектив Хосепа Гвардиолы не оставил шансов оппонентам благодаря качественному контролю мяча.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Боруссия М — Манчестер Сити 0:2
Голы: Бернарду Силва, 29, Габриэль Жезус, 64

Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Закария, Гинтер — Лайнер (Лазаро, 64), Нойхаус, Крамер, Хофманн (Вольф, 86), Бенсебаини — Плеа (Тюрам, 63), Штиндль (Эмболо, 74).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Фоден (Торрес, 80) — Стерлинг (Марез, 68), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Бернарду Силва.
 
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