лента новостей

00:15

Аталанта не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Реала

23:55

Манчестер Сити на классе обыграл Боруссию М в первом матче

23:54

Реал в большинстве дожал Аталанту

23:34

Боруссия М — Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

22:59

Каземиро пропустит ответный матч против Аталанты

22:14

Аталанта — Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

20:59

Зинченко остался в запасе на первый поединок против Боруссии М

20:52

Аталанта — Реал: Зидан решил сыграть без номинального форварда, Малиновский остался в запасе

13:54

У Менди рекордное количество сухих матчей в текущем сезоне ЛЧ

12:14

Тухель — о матче с Атлетико: Вскрыть защиту, как у Атлетико — очень сложно