Розе — о Манчестер Сити: Сложно остановить соперника, находящегося в такой форме

25 февраля 2021

Марко Розе, Getty Images

Наставник немецкой команды подвел итоги первого матча против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Главный тренер менхенгладбахской Боруссии Марко Розе прокомментировал первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, в котором его команда уступила со счетом 0:2.

"Сегодня мы столкнулись с очень серьезным сопротивлением — пришлось сражаться. Очень сложно остановить соперника, находящегося в такой форме, тем более что в первом тайме мы с большим трудом подходили к чужой штрафной. Защищались мы относительно неплохо, но так трудно отбиваться от беспрестанных атак", — приводит слова Розе пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответная игра должна пройти 16 марта на стадионе Этихад в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити обновил рекорд по гостевым победам среди клубов АПЛ.

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