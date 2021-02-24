Индзаги: У нас и так тяжелый соперник, а мы еще больше усложнили себе задачу

24 февраля 2021

Симоне Индзаги, getty images

Наставник римского клуба поделился мыслями о еврокубковом поединке.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал поражение от Баварии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не хочу сказать, что Бавария не заслужила победу, но у нас и так тяжелый соперник, а мы еще больше усложнили себе задачу.

Надеюсь, в Мюнхене сможем сыграть более раскованно", – приводит слова Индзаги Football Italia.

Ранее главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями после гостевой разгромной победы над Лацио.

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