Индзаги: Лацио — фаворит в игре с Зенитом? Мы привыкли к тому, что обычно этот статус не у нас

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги дал свой комментарий перед матчем Лиги чемпионов.

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Лацио сразится с Зенитом . Перед игрой наставник итальянской команды Симоне Индзаги обозначил задачи своей команды.

"Что касается статуса фаворита, мы привыкли к тому, что обычно он не у нас. Но мы постепенно растем, начинаем завоевывать трофеи. Если здоровы все наши футболисты, то мы способны дать бой кому угодно", — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

"Одна из наших задач — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хорошо провели три стартовых матча. Нам будет противостоять классный соперник, и многое будет зависеть от характера команды. Поединок с Кротоне выдался крайне непростым, и очень важно восстановиться должным образом".

Лацио три недели назад на выезде сыграл с Зенитом вничью 1:1. Перед стартом 4-го тура римляне с пятью очками располагается на второй строчке, Зенит с одним баллом — на последней строчке.