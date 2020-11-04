Индзаги: Извините, я бы хотел быть в Санкт-Петербурге со всеми своими людьми

Главный тренер римского Лацио Симоне Индзаги на пресс-конференции перед игрой с Зенитом рассказал о своих ожиданиях от поединка, а также сообщил о кадровых проблемах его команды.

В поединке третьего тура Лиги чемпионов УЕФА римскому Лацио предстоит совершить визит к санкт-петербургскому Зениту, где перед командой Симоне Индзаги будет стоять амбициозная задача по организации отрыва от преследователей в турнирной таблице.

Наставник итальянского клуба в своем предматчевом интервью поделился с журналистами серьезными проблемами с подбором футболистов на предстоящее противостояние, однако выразил полное доверие оставшимся в обойме игрокам. Слова Симоне Индзаги на своем сайте приводит итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

"Мы наконец-то найдем публику — будем играть перед 20-ю тысячами человек, но мы отправляемся в Санкт-Петербург, зная, что будем играть в свою игру, зная, что эти два матча с Зенитом будут очень важны для выхода в плей-офф", — начал свой ответ Индзаги.

Лацио понес серьезные кадровые потери перед отъездом на восток: решением специального комитета УЕФА по вопросам противостояния распространению коронавируса COVID-19, в матче против Зенита Лацио не смогут помочь Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томаш Стракоша, у которых только накануне игры были взяты мазки для тестирования, а результаты не успели прийти за сутки до начала игры в Санкт-Петербурге. К слову, по этой же причине неделю назад данная группа футболистов не принимала участие в матче против Брюгге (1:1).

"У меня проблемы с ротацией, но команда собралась в тяжелый момент, у нее была отличная реакция. У нас было и по-прежнему остается много трудностей после выпадения отдельных игроков из обоймы, но каждый пытается сыграть свою роль, зная, что это трудный момент для команды. У нас сейчас очень важная игра, а затем — Ювентус, после чего у нас будет 15 дней, за которые мы надеемся вылечить многих игроков", — с грустным выражением лица сообщил наставник Лацио.

"К сожалению, как и в Брюгге, у нас есть некоторые недоступные игроки. Сейчас это Стракоша, Лейва, Иммобиле, Лаццари, Луис Альберто, Раду, Лулич, Эскаланте. Особая ситуация. Я переживаю ее, как и многие другие мои коллеги. Извините, я бы хотел быть в среду в Брюгге, а завтра здесь, в Санкт-Петербурге, со всеми своими людьми. Мы привыкли к чрезвычайной ситуации. С тех пор, как Серия А возобновилась после паузы, у нас всегда были проблемы".

Матч Зенит — Лацио пройдет в среду, 4 ноября. Начало в 19:55 по киевскому времени.