Симоне Индзаги: Матчи с Баварией станут кульминацией нашей пятилетней работы

Главный тренер Лацио рассказал, насколько значимо для его команды противостояние с Баварией.

Симоне Индзаги считает, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии игроки Лацио должны продемонстрировать все лучшее, на что они способны.

"Завтрашний матч станет кульминацией нашей пятилетней работы, – цитирует тренера Лацио сайт УЕФА. – Мы трудились этим фантастическим коллективом, и должны доказать, что это было не напрасно".

"Мы должны сыграть лучший матч, на который мы способны, получить удовольствие от игры и добиться результата. Бавария выиграла Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира — этим все сказано".

"Конечно, нет команд без слабых мест. Но я стараюсь не искать недостатки Баварии, а концентрироваться на плюсах своей команды. Мы провели за это время достаточно финалов, и знаем, как надо действовать в подобных ситуациях".

Матч Лацио — Бавария состоится во вторник, 23 февраля, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. На

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поединка.