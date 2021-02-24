Флик — о матче с Лацио: Все игроки оправдали ожидания

Наставник мюнхенского клуба прокомментировал еврокубковый поединок.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями после гостевой разгромной победы над Лацио в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"По большому счету, сегодня все оправдали ожидания. Мы показали отличную командную игру, хотели с самого начала давить на соперников, и у нас все получилось. Мы высоко отбирали мяч и реализовали свои моменты, так что мы очень довольны.

Это особенный турнир для наших игроков. Мы хотели быть активными с самого начала. Каждый в Баварии хотел сделать сегодня что-то особенное. Мы намерены выйти в четвертьфинал. Сегодня мы сделали огромный шаг вперед для этого, но впереди еще один матч", – приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Флик не проиграл ни одного матча в Лиге чемпионов.

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