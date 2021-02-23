Малиновский вошел в заявку Аталанты на матч против Реала

23 февраля 2021

Фото ФК Аталанта

Джан Пьеро Гасперини назвал игроков, на которых рассчитывает в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини включил 22 футболиста.

В их числе и полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский. К сожалению, компанию ему не сможет составить Виктор Коваленко, который не заявлен за Аталанту на ЛЧ-2020/21.

Стоит отметить, что и в заявке Реала на матч против Аталанты есть представитель украинской национальной команды — вратарь Андрей Лунин.

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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