Аталанта — Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Аталанта — Реал.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта примет в Бергамо Реал.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Аталанта имеет слишком мало международного опыта и еще ни разу не пересекалась с Реалом, но дважды сыграла с представителем Испании, разгромив Валенсию по сумме двух матчей 8:4 (2 победы). Реал 76 раз играл против итальянцев: 39 побед, 11 ничьих и 26 поражений.

В последних турах своих национальных чемпионатов Аталанта обыграла Наполи — 4:2, а Реал справился с Вальядолидом — 1:0.

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.