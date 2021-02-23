Кроос: В матче против Аталанты Реалу придется обороняться

Полузащитник Реала поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тони Кроос считает, что из-за отсутствия ряда ключевых игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты Реалу придется много обороняться.

"Нам уже не впервые придется действовать от обороны, в связи с кадровым кризисом просто нет другого выхода, – сказал Кроос на предматчевой пресс-конференции. – Реал способен играть в различном стиле, но главное — постараться контролировать мяч".

"Теперь каждый матч сродни финалу, настоящая Лига чемпионов начинается именно сейчас. И при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, кто выйдет на поле, Реал будет стараться победить. Но соперник наверняка будет много атаковать, а нам придется внимательно защищаться".

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка. Также вы можете узнать, где посмотреть встречу и ознакомиться с букмекерскими котировками.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.