Реал полетит на матч с Аталантой в ослабленном составе

Девять футболистов "сливочных" находятся в лазарете.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан определился с заявкой своей команды на предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Как и ожидалось ранее, встречу с итальянской командой из-за различных травм пропустят сразу девять игроков Реала, в число которых вошли Бензема, Карвахаль, Азар, Рамос, Марсело, Вальверде, Одриосола, Милитан и Родриго.

В заявку Реала попали: Куртуа, Лунин, Альтубе, Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигель, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Уго Дуро.

Напомним, поединок Аталанта — Реал состоится 24 февраля в 22:00 по киевскому времени.