Аталанта — Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта встретится в Бергамо с Реалом.
Где смотреть?
Онлайн-трансляция матча Аталанта — Реал будет доступна на Football.ua. В прямом эфире встречу "богини" с "королевичами" покажут телеканал Футбол 2 и сервис MEGOGO.
Как ранее играли Аталанта против команд из Испании и Реал против итальянских соперников?
Аталанта не пересекалась с Реалом, но дважды сыграла с представителем Испании, разгромив Валенсию по сумме двух матчей 8:4 (2 победы). Реал 76 раз играл против итальянцев: 39 побед, 11 ничьих и 26 поражений.
В каком настроении соперники подходят к очной встрече?
В последних турах своих национальных чемпионатов Аталанта обыграла Наполи — 4:2, а Реал справился с Вальядолидом — 1:0.
Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.