Аталанта — Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Во время своего выступления в Лиге чемпионов Аталанта примет самого титулованного участника турнира.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта встретится в Бергамо с Реалом.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Аталанта — Реал будет доступна на Football.ua. В прямом эфире встречу "богини" с "королевичами" покажут телеканал Футбол 2 и сервис MEGOGO.

Как ранее играли Аталанта против команд из Испании и Реал против итальянских соперников?

Аталанта не пересекалась с Реалом, но дважды сыграла с представителем Испании, разгромив Валенсию по сумме двух матчей 8:4 (2 победы). Реал 76 раз играл против итальянцев: 39 побед, 11 ничьих и 26 поражений.

В каком настроении соперники подходят к очной встрече?

В последних турах своих национальных чемпионатов Аталанта обыграла Наполи — 4:2, а Реал справился с Вальядолидом — 1:0.

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.