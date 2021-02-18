Люк де Йонг: Думаю, в ответном матче возможно все

Форвард севильского клуба поделился мыслями о еврокубкововм поединке.

Нападающий Севильи Люк де Йонг прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией.

"Думаю, в первом тайме мы сами на себя не были похожи. На таком уровне каждый знает, что противник забьёт, если допустишь ошибку.

Второй тайм мы провели гораздо лучше, в хорошем темпе и с большим количеством навесов. И то, что в концовке мы забили второй мяч, на мой взгляд, важно.

Настрой в команде всегда хорош, но после такого первого тайма, какой мы провели сегодня, было очень непросто. Горжусь командой, потому что после перерыва мы отыграли намного лучше. Да, упустили шанс забить третий мяч, но, думаю, в ответном матче возможно всё", — цитирует де Йонга официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прокомментировал поединок с Боруссией Д.

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