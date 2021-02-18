Холанд установил очередной рекорд результативности Лиги чемпионов

Юный норвежский голеадор продолжает наращивать индивидуальные показатели.

Дортмундская Боруссия во время выездной части дуэли против андалузской Севильи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сумела одержать стратегически важную результативную победу (3:2).

Севилья — Боруссия Дортмунд 2:3 Видео голов и обзор матча

Основой успеха немецкого коллектива стали индивидуальные действия норвежского нападающего Эрлинга Холанда, два точных удара которого не только позволили подопечным Эдина Терзича чувствовать себя уверенно практически по ходу всего второго тайма, но и обеспечили самому футболисту установление очередного показателя.

Так, согласно информации от статистического портала Opta, 20-летний футболист стал первым игроком в истории Лиги чемпионов УЕФА, которому удалось забить 17 голов в его первых 13-и появлениях на футбольном поле в матчах главного клубного турнира старого света.

В текущем сезоне Эрлинг сумел забить уже 25 голов и отдать 7 результативных передач, при том что на поле он провел всего 24 игры. Восемь забитых мячей из общего числа пришлись на матчи Лиги чемпионов.

Ответный поединок между дортмундской Боруссией и андалузской Севильей состоится 9 марта.