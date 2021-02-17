Севилья — Боруссия Дортмунд: видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка плей-офф Лиги чемпионов.

Севилья принимает на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Смотреть видео голов и лучших моментов данного противостояния вы можете на Football.ua.

Севилья — Боруссия Д. 1:0. Гол Сусо:

Севилья — Боруссия Д. 1:1. Гол Дауда:

Севилья — Боруссия Д. 1:2. Гол Холанда:

Севилья — Боруссия Д. 1:3. Гол Холанда:

Обзор первого тайма:



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