Севилья — Боруссия Дортмунд: видео голов и обзор матча

Севилья принимает на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Севилья — Боруссия Д. 1:0. Гол Сусо:
Севилья — Боруссия Д. 1:1. Гол Дауда:
Севилья — Боруссия Д. 1:2. Гол Холанда:
Севилья — Боруссия Д. 1:3. Гол Холанда:
Обзор первого тайма:
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