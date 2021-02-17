Боруссия на выезде обыграла Севилью в результативном матче

Коллектив Эдина Терзича блестяще ответил на быстрый пропущенный мяч, однако пропустил "лишний" гол во втором тайме.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Севилья — Боруссия Д 2:3

Голы: Сусо, 7, де Йонг, 84 — Дауд, 19, Холанд, 27, 43



Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро — Хордан (Оскар, 72), Фернандо, Ракитич (Гудель, 46) — Сусо (де Йонг, 59), Эн-Несири (Эль Хаддади, 59), Гомес (Торрес, 60).



Боруссия Д: Хитц — Морей, Аканжи, Хуммельс, Геррейру (Пасслак, 76) — Дауд (Менье, 89), Джан, Беллингем — Ройс (Брандт, 79), Санчо — Холанд.



Предупреждения: Оскар — Хуммельс, Холанд