Холанд: Против Севильи мы были больше вовлечены в игру, чем в своих предыдущих матчах

Форвард Боруссии Д высказался о победе над Севильей в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия отправилась в гости к Севилье, где сумела выйти из победителем из голевой перестрелки (3:2). Нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд, отметившийся дублем, прокомментировал результат данного противостояния.

"Даже не представляю, с чем это связано: с мотивацией, азартом или чем-нибудь еще, — но сегодня мы были больше вовлечены в игру, чем в своих предыдущих матчах. И это хорошо. Нехорошо то, что пропустили два мяча, а вот то, что забили три на выезде, — просто замечательно. Эти голы нам помогут".

"У нас был хороший план на игру. Эдин Терзич нас подготовил: я много с ним общался. Он говорил, что сегодня игра будет моей и что свои шансы в атаке я получу. Я все выполнил. Для нас это важная победа".

"Нам необходимо быстро восстановиться. У нас впереди на выходных важнейшая игра. Нужно уловить сегодняшний позитивный настрой, поскольку мы должны добиться победы и в следующем матче. Но выиграть сегодня в Испании было очень приятно", — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Севилья — Боруссия Дортмунд вы можете на Football.ua.