Лопетеги — о матче с Боруссией Д: Мы заслуживали ничьей

18 февраля 2021

Хулен Лопетеги, Getty Images

Испанский специалист подвел итог еврокубковой встречи.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от дортмундской Боруссии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Плохой результат. Домашнее поражение от Дортмунда позитивным быть не может, но есть еще и второй матч, в котором мы будем надеяться на успех.

Мы не заслуживали поражения, но у них один из лучших игроков мира, который решил исход матча. Нас наказали чрезмерно.

В перерыве мы перезагрузились, прижали их к воротам и имели шансы сравнять счет. Мы заслуживали ничьей. Нам нужно быстро оправиться и восстановиться к предстоящим матчам", – приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Ранее форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд высказался о победе над Севильей.

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