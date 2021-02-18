Дауд: Боруссия Д сумела не растеряться после пропущенного мяча — это и был залог победы

Полузащитник дортмундской Боруссии прокомментировал победу его команды в первом матче против Севильи.

Дортмундская Боруссия сумела оставить за собой гостевое противостояние в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против андалузской Севильи, отгрузив при этом испанской команде сразу три мяча, что серьезно увеличивает ее шансы на проход в следующий раунд (3:2).

Севилья — Боруссия Дортмунд 2:3 Видео голов и обзор матча

Автор одного из забитых мячей в отчетной встрече, полузащитник "шмелей" Махмуд Дауд, в своем послематчевом интервью поделился эмоциями от успешного для его команды выезда в Испанию.

"Победа и персональный гол вызывают у меня исключительно радость. Спустя долгое время, мне вновь удалось забить. Еще приятнее то, что мой гол стал основанием для дальнейшего успеха команды. Мы сумели не растеряться после пропущенного мяча, что и стало залогом победы.

Боруссия очень хорошо выступила в первом тайме. После перерыва мы были уже не настолько свежими в ногах, однако уровень адреналина все равно поддерживал нас в тонусе. Нашей задачей было сохранение компактности, и подстраховка позиций партнеров по команде.

Работали все как единый механизм, за что только могу поблагодарить товарищей по команде. Именно такие моменты и определяют вас как коллектив", — сделал вывод немецкий полузащитник.

Ответный поединок между дортмундской Боруссией и андалузской Севильей состоится 9 марта.