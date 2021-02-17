Мбаппе обошел Зидана в списке лучших французских бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов

17 февраля 2021

Килиан Мбаппе, Getty Images

Форвард ПСЖ стал главным героем первого противостояния между парижанами и Барселоной.

Вчера, 16 февраля, прошел первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и ПСЖ, который закончился разгромной победой парижан со счетом 4:1. В этом противостоянии нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

По информации пресс-службы УЕФА, Мбаппе смог забить в матчах плей-офф Лиги чемпионов уже 10 голов, что позволило ему обойти легендарного полузащитника Зинедина Зидана в списке лучших французских бомбардиров на данной стадии турнира. На счету Зидана восемь голов.

Однако 22-летнему французу есть куда стремиться — впереди него еще два футболиста — Тьерри Анри (12) и Карим Бензема (18).

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал лишь вторым игроком после Шевченко, который смог оформить хет-трик на Камп Ноу в Лиге чемпионов. Также Килиан вошел в тройку лучших бомбардиров в истории парижан.

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