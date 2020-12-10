Срна: Мало кто верил, что мы выйдем из такой группы, но мы это сделали

Специалист — о матче против Интера.

Тренер донецкого Шахтера Дарио Срна дал комментарий после ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера (0:0).

"Эмоции прекрасные. Мало кто верил, что мы выйдем из такой группы, но мы это сделали. Мы шагнули вперед, но могли и выйти в плей-офф ЛЧ. Во втором тайме играли лучше, чем Интер. Заслуженно вышли дальше. Хочу поздравит тренерский штаб и футболистов".

"Боруссия М — очень сильный соперник. Мы сделали выводы после поражения в матче с ними, обыграли Реал два раза. Это говорит, что мы проделали большую работу над ошибками. В игре против Интера было много эмоций. Именно эти эмоции дают игре то, что любят фанаты. Мы немного изменили тактику на игру. То что хотели, то и получили, все довольны", — сказал Срна в интервью Shakhtar TV.

Отметим, что Шахтер будет сеяным в 1/16 финала Лиги Европы.