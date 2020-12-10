Каштру привёз "катеначчо", Степаненко безупречен, Трубин — бриллиант: обзор итальянской прессы после матча Интер — Шахтер

Подбор мнений итальянских спортивных СМИ по итогам решающего матча в группе Лиги чемпионов.

Итальянские СМИ шокированы очередной неудачей Интера в Лиге чемпионов. Это – главная новость, затмившая успех Аталанты. До игры подробно обсуждалась так называемая "biscotto" ("печенька") – возможность Реала и Боруссии сыграть вничью, что лишало "нерадзурри" любых шансов. Неспособность самих "интеристов" справиться с Шахтёром оказалась неприятным сюрпризом.

La Gazzetta dello Sport

"Интер: бессильная ничья с Шахтёром". Этот заголовок "Гадзетты" ещё красочнее смотрится на итальянском языке, где "бессильный" пишется как "impotente". Флагман спортивной прессы делает акцент на том, что после перекладины Лаутаро Мартинеса "нерадзурри" практически не создавали моментов, а Санчес и Эриксен вышли на замену слишком поздно.

"Это закончилось на Лукаку, который отбил прямой удар Санчеса; на Эриксене, который вышел на 80-й минуте и почти забил решающий мяч; на Хандановиче, игравшем центрфорварда. Но прежде всего: это закончилось. Интер за один вечер вылетел сразу из двух еврокубков", – так начинается отчёт Луиджи Гарландо. Автор сетует, что "нерадзурри" с 2012 года не могут попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов, но подчёркивает: если в активе лишь одна победа за шесть матчей – такой исход справедлив.

Очень много критики в адрес Антонио Конте. Ему ставят в вину однообразие – мол, даже сейчас, против команды без чистых центрфорвардов он выставил традиционные 3-5-2. Отдельный материал посвящён резким высказываниям Конте на телевидении сразу после матча, где он не слишком корректно вёл себя по отношению к журналистам и даже самому Фабио Капелло. Красной строкой проходит сравнение с августовскими 5:0 против Шахтёра. "Наблюдая за приятными новостями из Мадрида, Конте выглядел человеком, нашедшим верный путь. Вместо этого команду сожрали собственные демоны. Она натолкнулась на украинских солдат, которые словно получили иммунитет, пропустив те пять мячей в Лиге Европы".

"Гадзетта" отмечает прагматизм "горняков". "Шахтёр, традиционно богатый бразильскими игроками, не приехал сюда творить чудеса. Никаких 4-2-3-1 или 4-3-3: траншея с пятью защитниками. Скорее, Пьяве, чем Копакабана" (на реке Пьяве состоялась битва Первой мировой войны между итальянскими и австро-венгерскими войсками – прим. Football.ua). Автор признаёт, что задумка Луиша Каштру сработала: его команда грамотно перекрывала зоны, а Лукаку постоянно находился в окружении защитников. "Шахтёру оказалось достаточно перекрыть кислород связке Лу-Ла, чтобы выключить весь Интер", – суммирует Гарландо.

Лучшим игроком поединка стал Анатолий Трубин, чьи действия оценили "семёркой". Молодого голкипера хвалят за сэйв после удара Лукаку и внимательную игру на выходах. Такая же оценка у Степаненко, неожиданно занявшего место в центре обороны. "Безупречен на втором этаже, в руководстве линией, в борьбе с Лукаку", – итальянцы не скупятся на похвалу в адрес капитана "горняков". Достаточно высокие 6,5 получили Додо, Майкон и Соломон. Особенно понравился израильтянин ("Вы о нём ещё услышите"). Худший – Витао, которому поставили 5 за грубый подкат на Лукаку.

Лучший в Интере – Мартинес (6,5), столько же получил Бастони. Худшие – Янг, Гальярдини, Перишич и Лукаку (5). Игру Янга назвали слишком читаемой для соперников, Перишича и вовсе охарактеризовали как "катастрофу".

Corriere dello Sport

В отличие от миланской "Гадзетты", в римской "Коррьере" меньше драматизма, зато больше иронии и переживаний за итальянский футбол как таковой. Главный редактор Иван Дзадзарони сетует, что Серия А была в шаге от исторического достижения – четырёх команд в плей-офф Лиги чемпионов. "В еврокубках нельзя побеждать только за счёт мускул, сантиметров, ног и желания. Необходимы также техника и высокое качество игры, способное сделать разницу", – это одна из многочисленных стрел в адрес Конте и его игрового стиля.

"Бензема сделал всё, что от него требовалось. Лучше уж в Мадриде случилось "biscotto", чтобы можно было оправдать неудачу Интера", – столь откровенно начинается отчёт о матче. Как и в "Гадзетте", отдельный материал посвящён неудаче Конте. Напоминают о его 12-миллионной зарплате, для объективности вспоминают об успехах в Лиге Европы, но сейчас время для критики. "Конте заплатил за категоричность своего футбола. Вчерашними 0:0 он загнал себя в контекст мелочности и провинциальности".

В игре Шахтёра отмечают концентрацию на оборонительных действиях и задумку Каштру – тренер "горняков" успешно отзеркалил схему Интера. "Они понимали, что не могут выиграть и ограничили себя задачей не проиграть". Лучший – разумеется, Трубин (оценка 7), который сполна использовал свой двухметровый рост. Столько же получил Додо за убедительную игру против Янга с Перишичем. Отметим высокие 6,5 у Коваленко, Виктор не давал развернуться Барелле. Худший – опять-таки Витао (5). "Он знал единственный способ защищаться – выбивать мяч на угловой".

Оценки игрокам хозяев несколько отличаются от мнения "Гадзетты". Так, лучшим считают Брозовича (6,5) за наведение порядка в центре поля. Мартинеса (6) критикуют за спад во втором тайме. Худший – Гальярдини (5) за нелепый "горчичник", слабую технику и динамику. Столь же низкие оценки получили Янг и Перишич.

Tuttosport

Третий кит итальянской спортивной прессы, базирующийся в Турине, почти не скрывает злорадства. Здесь в заголовок вынесены послематчевые возмущения Конте действиями арбитров. "Туттоспорт", впрочем, признаёт, что по ходу группового этапа хватало спорных решений, в том числе непоставленный пенальти в Киеве за фол Бондаря на Лукаку, да и фол Витао во вчерашнем матче можно было оценить строже. Но на первом плане – слабая игра "нерадзурри", выглядевших чересчур уставшими.

"Интер не сподобился забить украинцам хотя бы один мяч, в то время как они пропустили от Боруссии десять штук за два матча", – недоумевает автор "Туттоспорт", который следом вспоминает неудачи "интеристов" в решающих матчах с Барселоной и ПСВ. Команде, по его мнению, не хватило качества, и тут на выручку мог бы прийти Эриксен, но Конте подвергает остракизму этого неординарного футболиста.

По мнению издания, неудача в еврокубках вынудит Интер вести себя намного скромнее в зимнее трансферное окно. "Сунин", владельцы клуба, могут воспринять этот результат даже болезненнее, чем вылеты из ЛЧ годичной и двухгодичной давности. Это означает, что желание Конте приобрести "вице-Лукаку" (называются кандидатуры Жиру и Милика) упрётся в нехватку финансов и необходимость срочно кого-то продавать.

Лучшим в составе Интера называют Брозовича (7 баллов). Мартинеса оценили ещё ниже – 5,5 за слабую физическую готовность. В остальном – примерно такие же оценки, включая обязательные 5 баллов для Конте. "Интер не оставлял впечатления команды, которая по-настоящему доминирует и ставит противника в сложное положение".

Об игре Шахтёра пишут немного. Скорее, можно обратить внимание на оценки. Трубину поставили целых 7,5 баллов. Красиво звучит характеристика игры голкипера: "Этой мрачной ночью на Сан-Сиро он сиял, как бриллиант". Достаточно высокие оценки 6,5 получили Степаненко и Майкон. Также отметим 7 баллов для Каштру, но здесь комментарий неоднозначный: "Он привёз старинный "катеначчо" и уехал домой с очком, которое стоило команде Лиги Европы".