Тайсон: Пришло время играть в финале Лиги Европы

Игрок Шахтера считает, что команде по силам выйти в финал турнира.

Футболист донецкого Шахтера Тайсон прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги Европы, который стал возможным благодаря ничьей в матче заключительного тура групповой стадии Лиги Чемпионов против Интера (0:0).

"Пришло время играть в финале Лиги Европы. В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала и нам было обидно вылететь за шаг до цели. Поэтому время играть в финале. Мы должны играть так же, как сейчас, серьезно относиться к каждому матчу, не только в Лиге Европы. Поздравляю всех с выходом в 1/16 финала", — сказал Тайсон в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, что сыграв в ничью против Интера (0:0) Шахтер набрал восемь очков в шести матчах групповой стадии Лиги Чемпионов и занял в своем квартете третье место, позволяющее выступать в 1/16 финала Лиги Европы.