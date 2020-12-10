Матвиенко — о матче с Интером: Результат положительный, но можно было добиться большего

Защитник Шахтера прокомментировал поединок своей команды в Лиге Чемпионов.

Футболист донецкого Шахтера Николай Матвиенко поделился мнением о матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сумела добыть важную ничью с Интером (0:0).

"Интер очень сильно хотел победить, но и мы хотели этого не меньше. Наверное, можно говорить, что результат положительный и Шахтер заслужил играть весной в Лиге Европы. Однако в ходе матча мы упустили несколько моментов, оглядываясь на которые начинаешь жалеть, ведь можно было добиться большего. Спасибо Лукаку – он помог нам заблокировать один из последних ударов в створ ворот.

Перестроиться на игру с тремя центральными защитниками было не сложно, потому что тренеры нам все предельно четко объяснили. Было несколько теорий до матча, а также большая теория непосредственно в день поединка. Нам рассказали, кто куда должен бежать, каждый знал свою позицию на поле.

У нас были хорошие моменты. Мы провели несколько острых контратак, которые, к сожалению, не сумели воплотить в голы. Даже удары получались несильными. Нужно было лучше пользоваться такими возможностями, ведь с командами уровня Интера и Реала много шансов не бывает", — сказал Матвиенко в интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, что сыграв в ничью против Интера (0:0) Шахтер набрал восемь очков в шести матчах групповой стадии Лиги Чемпионов и занял в своем квартете третье место, позволяющее выступать в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее наставник Шахтера Луиш Каштру заявил, что его команда контролировала игру против Интера.