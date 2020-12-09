Вебо первым проявил расизм в сторону арбитра — журналист

Скандальный инцидент набирает новые обороты.

Стали известны новые подробности перепалки, произошедшей на расисткой почве между представителями судейской бригады и Истанбул Башакшехира.

Как утверждает журналист Эмануэль Рошу, ассистент главного тренера Башакшехира Пьер Вебо первым позволил себе расисткое высказывание в адрес арбитра из Румынии, назвав того "цыганом".

Более того, источник утверждает, что фраза, который вызвала такую реакцию Истанбула была сказана не четвертым арбитром Чолтеску, а помощником Совре, голос которого слышно на видео:

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t — Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020

Источник не уверен, что Чолтеску не выражался в подобном ключе, но утверждает, что на видео не его голос, а Совре.

По предыдущей информации четвертый арбитр Себастьян Чолтеску назвал Демба Ба и Пьера Вебо "черными", но позже Чолтеску объяснил сказанное, отметив, что в этом не было ничего расисткого.

Также журналист Эмануэль Рошу приводит одну из фраз, которая была слышна на видео:

"В моей стране румыны — цыгане". Сперва была сказано, что это слова Мехмета Топала, но позже журналист удалил пост, где это утверждал, ибо не уверен в этом на сто процентов.

Напомним, что УЕФА назначил новую бригаду арбитров на прерванный матч ПСЖ — Истанбул, который будет доигран.