Вебо первым проявил расизм в сторону арбитра — журналист

Стали известны новые подробности перепалки, произошедшей на расисткой почве между представителями судейской бригады и Истанбул Башакшехира.
Как утверждает журналист Эмануэль Рошу, ассистент главного тренера Башакшехира Пьер Вебо первым позволил себе расисткое высказывание в адрес арбитра из Румынии, назвав того "цыганом".
Более того, источник утверждает, что фраза, который вызвала такую реакцию Истанбула была сказана не четвертым арбитром Чолтеску, а помощником Совре, голос которого слышно на видео:
Источник не уверен, что Чолтеску не выражался в подобном ключе, но утверждает, что на видео не его голос, а Совре.
По предыдущей информации четвертый арбитр Себастьян Чолтеску назвал Демба Ба и Пьера Вебо "черными", но позже Чолтеску объяснил сказанное, отметив, что в этом не было ничего расисткого.
Также журналист Эмануэль Рошу приводит одну из фраз, которая была слышна на видео:
"В моей стране румыны — цыгане". Сперва была сказано, что это слова Мехмета Топала, но позже журналист удалил пост, где это утверждал, ибо не уверен в этом на сто процентов.
Напомним, что УЕФА назначил новую бригаду арбитров на прерванный матч ПСЖ — Истанбул, который будет доигран.