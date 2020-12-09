Жезуш — о скандале в матче ПСЖ — Истанбул: Сегодня очень модно видеть расизм буквально везде

Главный тренер Бенфики высказался об инциденте в матче Лиги Чемпионов.

Наставник Бенфики Жорже Жезуш прокомментировал расистский скандал, который произошел в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между ПСЖ и Истанбулом.

"Я не знаю, что там произошло и что именно было сказано, но сегодня очень модно видеть расизм буквально везде. У меня есть право иметь свое мнение и высказывать его. Сегодня все, что ты скажешь в адрес темнокожего человека является расизмом, а в адрес белого – уже нет. Эту мысль активно насаждают во всем мире", — цитирует Жезуша Marca.

Напомним, что матч заключительного тура групповой стадии Лиги Чемпионов между ПСЖ и Истанбулом был прерван из-за проявления расизма со стороны рефери. Четвертый арбитр встречи Себастьян Чолтеску позволил себе расистское высказывание в адрес игрока турецкого клуба Демба Ба и помощника главного тренера Пьера Вебо.

Из-за этого инцидента гости ушли с поля и отказались продолжать поединок.

Матч ПСЖ – Истанбул будет доигран с момента остановки в среду, 9 декабря в 19:55 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что арбитр ответил Демба Ба.