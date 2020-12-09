Стало известно, что арбитр ответил Демба Ба

09 декабря 2020

Демба Ба, getty images

Выяснились новые подробности скандала.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбулом был прерван — команды ушли в раздевалки.

Произошло это из-за проявления расизма к Пьеру Вебо и Демба Ба со стороны четвертого арбитра встречи Себастьяна Чолтеску.

Член судейской бригады объяснил свои слова, отметив, что он не подразумевал ничего расистского в своих высказываниях.

"Negru" на румынском – это "черный". Я не расист", — приводит слова арбитра Get Football News France.

Напомним, что УЕФА назначил новую бригаду арбитров на прерванный матч ПСЖ — Истанбул.

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