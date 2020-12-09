УЕФА назначил новую бригаду арбитров на прерванный матч ПСЖ — Истанбул

Поединок рассудит рефери из Нидерландов.

УЕФА принял решение заменить судейскую бригаду, обслуживавшую матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между ПСЖ и Истанбул Башакшехир после расистского скандала с участием одного из арбитров. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Новым главным арбитром встречи назначили нидерландца Данни Маккели. Ассистентами будут его соотечественник Марио Дикс и польский рефери Мартин Бонек. Четвертый арбитр – поляк Бартош Франковски.

Напомним, что матч заключительного тура групповой стадии Лиги Чемпионов между ПСЖ и Истанбулом был прерван из-за проявления расизма со стороны рефери. Четвертый арбитр встречи Себастьян Чолтеску позволил себе расистское высказывание в адрес игрока турецкого клуба Демба Ба и помощника главного тренера Пьера Вебо.

Из-за этого инцидента гости ушли с поля и отказались продолжать поединок.

Матч ПСЖ – Истанбул будет доигран с момента остановки в среду, 9 декабря в 19:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Истанбул не желает доигрывать поединок.