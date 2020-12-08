Истанбул ушел с поля в матче с ПСЖ из-за расизма

Поединок Лиги чемпионов был прерван.

В поединке шестого тура группового этап Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбулом произошел инцидент из-за которого гости ушли с поля.

Официальный твиттер-аккаунт парижан передает, что произошел акт расизма со стороны четвертого арбитра матча — Себастьяна Чолтеску,

По информации других источников, он назвал ассистента главного тренера турецкой команды Пьера Вебо и Демба Ба "неграми".

Башакшехир после затяжного общения с представителями французской команды ушел в раздевалку, а парижане позже их поддержали.

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