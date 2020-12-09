УЕФА выступил с заявлением по поводу расистского скандала в матче ПСЖ — Истанбул

Организация намерена всячески присекать проявления расизма в футболе.

Официальный Twitter УЕФА выступил с официальным заявлением касательно расистского скандала на матче Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбулом.

"УЕФА известно об инциденте во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между Пари Сен-Жермен и Истанбул Башакшехир, и он проведет тщательное расследование.



Расизму и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе", — идется в заявлении.

Напомним, скандал разгорелся после того, как нападающему Истанмбула Демба Ба не понравилось, как к нему обратился четвертый арбитр.

Ожидается, что поединок будет доигран сегодня, девятого декабря.