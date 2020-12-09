Динамо — Ференцварош: одни не хотели, другие не могли

Football.ua разбирает поединок между киевским Динамо и венгерским Ференцварошем.

Подопечные Мирчи Луческу с минимальным преимуществом одолели команду Сергея Реброва 1:0. Этот результат позволил динамовцам занять третье место в группе, оно позволит команде выступить в весенней части Лиги Европы.

Матч Динамо – Ференцварош – это точно не тот матч, который хочется пересматривать снова и снова. Это не тот поединок, за которым болельщики киевского клуба еще не раз будут идти в Youtube, дабы вновь насладиться моментом триумфа. Не займет этот матч свое почетное место на "полке лучших побед любимой команды".

Динамо — Ференцварош. Наши оценки

Абсолютно все специалисты после этого поединка вторили друг другу – главное в этом матче был результат, который команде удалось достичь. И тут не поспоришь. Опытный Мирча Луческу выбрал оборонительный вариант ведения игры со ставкой на контратаки и на стандартные положения. И если с контратаками не задалось, то именно стандарт принес желанный результат.

С первых минут матча Динамо решило озадачить Ференцварош и создать проблемы венграм уже в стадии билдапа. Гармаш поднимался в одну линию к Вербичу и мы вдели 4-4-2 в исполнении Динамо. Но венгры были готовы к такому повороту событий. Харатин сразу же начал опускаться в линию к центральным защитникам, дабы помогать без проблем преодолевать стадию перехода из обороны в атаку.

Лучшая атака Динамо была разыграна на 7-й минуте первого тайма. Виктор Цыганков увел за собой на фланг крайнего защитника, тем самым увеличил разрыв между левым защитником и левым центральным защитником. В эту зону ворвался Денис Гармаш и получил передачу от Томаша Кендзеры.

Навесную передачу с головы Вербича снял голкипер Ференцвароша.

Динамовцы большими силами отошли на свою половину поля и заняли выжидающую позицию, когда Ференцварош начнет большими силами идти в атаку. Но венгры не спешили атаковать большим количеством. И вот мы увидели такую картину, когда одни не пытались атаковать, а вторые опасались атаковать. По такой игре на гол можно было рассчитывать только в случае чьих-то ошибок. И такая случилась на 25-й минуте матча. Кендзера "засунул" передачу на Сидорчука, которого обокрал Ледуни. Страховать своего капитана отправился Забарный и оставил у себя за спиной абсолютно свободного Нгуена.

Будь это не Ференцварош, а команда более высокого уровня, то Динамо бы уже проигрывало со счетом 0:1. Именно за такие оплошности динамовцев как раз и наказывали Ювентус с Барселоной. А Нгуен не исполнил и пробил мимо ворот.

Ференцварош в числе худших команд всей Лиги чемпионов по эффективности верховых единоборств. Игра на втором этаже – явно не сильная сторона команды Сергея Реброва. Раз не качеством, так хитростью решил тренерский штаб Сергея Станиславовича. А потому мы увидели интересные варианты розыгрыша угловых, где футболисты Ференцвароша пытались запутать своего соперника.

В момент передачи ближайший к воротам игрок старался блокировать перемещения футболистов Динамо, а тройка игроков Ференцвароша рассыпалась. Двое футболистов отправлялись на ближнюю штангу, один – на дальнюю.

На трансляции было прекрасно слышно, как Денис Попов просил действовать своих партнеров внимательно по игрокам. Такие замысловатые розыгрыши от венгров не принесли никаких дивидендов, чего не скажешь про Динамо, но к этому моменту вернемся чуть позже.

Во втором тайме некоторые атакующие вспышки Динамо сошли на нет, и игра вернулась в привычное русло. Ференцварош осторожно комбинировал, пытаясь создавать свои моменты. И моменты действительно были, однако мастерство футболистов Ференцвароша оставляло желать лучшего.

На 52-й минуте матча Нгуен хорошо увидел подключение из глубины Зубкова и сделал точную передачу на украинского легионера, Александр с правой ноги пробил крайне неудачно.

А вот уже на 55-й минуте Зубков и Нгуен поменялись ролями. На сей раз Александр выступил в роли ассистента и сделал отличный пас на ход своему партнеру, а Нгуен пробил прямо в руки Бущану.

Свой первый действительно опасный момент киевляне создали на 60-й минуте. Де Пена сделал хорошую передачу со штрафного, Кендзера подрезал головой на ближней штанге, а дальнюю замкнул Попов. Динамо не имело никаких предпосылок для взятия ворот, но именно им удалось забить. Денис Попов в момент нанесения удара оказался между Двали и Харатиным. Именно эти двое и должны разделить вину в пропущенном мяче.

После этого стало понятно, что шансов у Ференцвароша практически нет. У гостей пропало настроение после столь неприятного инцидента. Они продолжали по инерции атаковать, однако уже не было той остроты. После матча Денис Гармаш рассказал прессе, что Динамо полностью выполняло план по оборонительной игре и он понимал, что если его команде удастся забить, то шансов у венгров одержать победу в этом матче не будет. Когда этот гол случился, то такое впечатление, что и все остальные игроки на футбольном поле понимали то, что понимал Гармаш, а именно, что Динамо возьмет верх в этой встрече.

Был еще неплохой момент у Леднева после выхода на замену, когда Богдан из убойной позиции пробил мимо ворот. Забей он этот гол, мы бы увидели точное повторение матча квалификации ЛЧ против АЗ, когда Динамо терпело полтора тайма, а потом забило два мяча и выиграло ту игру.

После поединка Сергей Ребров похвалил свою команду и сказал, что ему не за что ругать и критиковать своих футболистов, ведь они выполнили установку на игру и были ближе к победе. С Сергеем Станиславовичем согласиться можно. И правда, его команда выглядела лучше в атаке, но нельзя сказать, что имела много потрясающих голевых моментов. Было несколько действительно потенциально острых подходов к воротам, но действия игроков атаки в завершающей стадии свели все усилия команды на нет.

Динамо выбрало такой вариант ведения игры и добилось результата. Чего еще можно требовать от Мирчи Луческу и киевлян? Да, матч получился невыразительным и не очень интересным для болельщиков. В этот игровой день в Лиге чемпионов в Киеве было нанесено меньше всего ударов по воротам, да и в створ ворот тоже. Всего лишь 5 ударов в створ на 2 команды. А еще команды показали самый низкий показатель xG в этот день. У Динамо – 0,46, у Ференцвароша – 0,66. На обе команды – 1,12.

К примеру, вторым с конца по xG в этот игровой день стал матч Челси против Краснодара – 2,61.

Зимнее трансферное окно станет во многом определяющим для нынешнего киевского Динамо. Игорь Михайлович неплохо заработал на выступлениях Динамо в Лиге чемпионов и должен порадовать своего тренера новыми качественными исполнителями.

На пресс-конференции Мирча Луческу на вопрос об усилении команды нервно ответил, что этот вопрос не к нему, что он работает с теми, кто у него есть. И если в текущей ситуации с ограниченным кадровым потенциалом вопросов к Луческу касательно качества игры быть не может, то уже после зимнего перерыва, если не последует должного усиления состава, может возникнуть другой вопрос, а нужно ли это самому Луческу?

Сергей Горбаченко, Football.ua