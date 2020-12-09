Попов: Динамо отдало даже больше, чем все свои силы

Защитник дал комментарий после матча.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом и гарантировало себе участие в Лиге Европы.

Денис Попов считает, что его команда оставила на поле все свои силы и очень доволен результатом.

"В такую погоду очень тяжело дышать. Мне кажется, что команда отдала даже больше, чем все свои силы. Чувствую себя опустошенным: нет сил и эмоций. Обе команды действовали аккуратно, — возможно, это также сыграло свою роль. Во втором тайме мы начали играть немного по-другому, используя длинный пас", — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

Денис Попов, забивший победный гол, удостоился награды лучшего игрока матча, что для него оказалось очень приятным.

"Для меня это первый сезон в Лиге чемпионов. Конечно, приятно. Главное, что мы выполнили поставленную задачу и вышли в евровесну, с чем поздравляю клуб".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.