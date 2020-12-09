Динамо — Ференцварош. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

После оглашения результатов жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, киевскому Динамо пророчили борьбу против венгерского Ференцвароша за место в плей-офф Лиги Европы. Мы прошли этот изнурительный путь вместе с командой, и теперь, находясь в заключительной фазе данного этапа, можем с уверенностью заявить, что подопечные Мирчи Луческу это место в 1/16 финала действительно отвоевали. Не было ни одного матча, когда можно было назвать игру Динамо образцовой, однако необходимое количество очков все равно оказалось в копилке клуба, с чем можно только поздравить всех причастных и небезразличных.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,5. Голкипер Динамо в этот вечер не имел большого объема работы на линии, однако в его сторону последовали два неплохих удара со стороны соперников, и с обоими он справился на высшем уровне. В подобных матчах напряжение может сгубить игру стража ворот, но в контексте Бущана вопросы психологии отпадают сами собой.

Томаш Кендзера — 6,5. Голевая скидка на Попова в эпизоде с забитым мячом стала для польского защитника своеобразной оплатой за проделанную работу на футбольном поле в этот вечер. Кендзера был активно задействован в позиционном розыгрыше, на его плечах Динамо в первом тайме строило достаточное количество своих фланговых наступлений, а в обороне он плотно наседал на подключавшихся к атакам оппонентов. При этом, брак в действиях футболиста был минимальным.

Илья Забарный — 6,5. Намного менее заметным был юный футболист в этот вечер, чем партнер по центру обороны, но свою порцию похвалы за "сухой" матч для команды может принять со спокойной душой. Забарный сыграл без срывов и грубых ошибок, практически всегда успевая оказаться в нужном месте в штрафной во время передач соперников на обострение.

На фоне столь активного Попова было сложно стать заметным, если только не привезти какой-нибудь ненужный момент у своих ворот, но Илья решил к подобному не прибегать. Спасибо и на этом.

Денис Попов — 7,5. Один из пары центральных защитников Динамо явно выделялся на фоне своего менее опытного коллеги. Попову успешно удавалось выбирать позицию при фланговых передачах соперников, что позволило ему набрать отличную статистику в единоборствах и перехватах мяча. А когда в защите все более-менее в порядке, то центральный оборонец вполне может подключиться к розыгрышу стандартных положений. Потенциал к забитому мячу был продемонстрирован футболистом еще в первом тайме, а Ференцварош не извлек из той опасной ситуации должных уроков.

Виталий Миколенко — 6,0. Левый защитник Динамо присоединился к атакующим действиям команды лишь под занавес второго тайма, когда соперники больше внимания стали уделять прохода в центральной зоне перед штрафной киевлян. Миколенко встречали достаточно агрессивным блоком, поэтому совсем не странно, что за игру именно он стал худшим футболистом составе своей команды по показателю потерь владения (23).

Номинальная задача перед Виталием стояла в сдерживании Зубкова, но Александр показывал максимально возможную ширину перемещений, поэтому прямого противостояния с соперниками футболист Динамо в обороне практически не имел.

Николай Шапаренко — 6,0. Весь центр поля Динамо играл в этот вечер на разрушение атак соперников, что ударило по каждому из футболистов в данной зоне в плане наступательных действий. Шапаренко был мало заметен, ведь также, как и партнеры, принимал участие в игре на оборону, так ни разу и не пойдя в дриблинг и не попытавшись пробить по воротам. По показателям защитных действий сложно что-то "предъявить" футболисту — перехваты, выигранные дуэли, микрофолы, сравнительно небольшое число потерь мяча.

Сергей Сидорчук — 6,5. У опорного полузащитника Динамо не было нездоровой агрессии в этот вечер, поэтому обошлось без неприятных инцидентов с его стороны, что уже можно считать хорошим событием. Сидорчук был также был задействован при построении позиционных атак, хотя 50 касаний для игрока центра поля (у партнеров показатели не выше) подсказывают, что киевляне старались быстро расставаться с мячом и не попадать под натиск соперников. Чтение игры порадовало особенным образом в игре капитана "бело-синих" в отчетной встрече — позиции для перехватов выбирались роскошно.

Денис Гармаш — 6,0. Денис играл в крайне интересном амплуа в этот вечер. Выступая во всех возможных участках поля, его усредненное расположение вполне смахивает на позицию второго форварда, что подкрепляется малым числом касаний мяча в статистике, ведь Динамо было далеко от идеальной позиционной игры.

Вместо этого, Гармаш, на пару с Вербичем, создавали активный фронт давления на соперников на чужой половине, и сумели создать достаточно ситуаций с потерей мяча игроками Ференцвароша. Действий, направленных непосредственно на обострение от украинца мы дождались лишь однажды — подача на Вербича в первом тайме с правого фланга, которая не стала голевой только из-за вмешательства голкипера Дибуса.

Виктор Цыганков — 5,5. Один из лидеров атаки Динамо непривычно много терял мяч в отчетном поединке. 17 раз останавливались атаки киевлян по этой причине, а один из подарков мяча соперников чуть не завершился пропущенным голом в первом тайме. При этом, Цыганков так не разу и не пошел в обводку во время ситуаций один на один, что совсем на него непохоже. По всей видимости, Луческу и ему дал указание оставаться позади, о чем косвенно говорят весь успешные показатели по отборам мяча и проведенной борьбе.

Беньямин Вербич — 5,0. Динамо вышло на отчетный поединок с "ложной девяткой" на острие атак, что слегка сбило именно действия команды в завершающей стадии. Относительно позиционной игры, к Вербичу совершенно нет никаких вопросов. Качественная смена с партнерами, попытки играть в подыгрыше и самому начинать атаки, даже в роли первого волнореза атак соперников, и то, словенец справился отлично. Но голевых ситуаций Беньямин так и не смог создать, а на позиции форварда именно это и является главным критерием успеха.

Карлос Де Пена — 6,5. Уругваец перегорел в моменте споров с арбитром относительно показанной ему желтой карточки, поэтому не смог растянуть на больший временной отрезок неплохую динамику в первом тайме. Де Пена "появился" на поле вновь лишь к моменту с единственным забитым мячом, но именно его навес со штрафного обеспечил необходимый результат.

Владимир Шепелев — 5,0. У полузащитника Динамо не возникло проблем с комбинационной составляющей его действий, после выхода на замену под конец матча, однако действия в разрушении вызывали вопросы. Один из опасных моментов соперников — подкрутка от Зубкова из полукруга у штрафной — стал возможным благодаря нечеткому выбору позиции со стороны Владимира при отскоке мяча.

Шепелев перекрыл на общем фоне неудачные действия в обороне точными действиями в создании, однако именно первый компонент мог неприятно аукнуться для всей команды.

Владислав Супряга — 5,0. Выход украинского форварда под конец поединка был продиктован необходимостью дать команде ускорение при возможных контратаках, однако Супряга не справился с этой задачей, хотя и совершал попытки. Всего 13 касаний мяча за 20 сыгранных минут, при семи потерях, трех точных передачах и одной выигранной дуэли. В игру футболист не попал.

Жерсон Родригес, Богдан Леднев и Александр Андриевский — три последние замены от Мирчи Луческу не несли особой смысловой нагрузки для происходящего на поле. Из данной группы наиболее заметным был Богдан Леднев, но его удар в одной из быстрых атак киевлян пришелся в сторону от цели.