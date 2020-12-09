Харатин: Ференцварош был лучше Динамо в командной игре

Полузащитник венгерской команды дал комментарий после матча.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом и гарантировало себе участие в Лиге Европы.

Игорь Харантин после матча поделился разочарованием от итого матча и отметил, что его команда была лучше в командной игре.

"Конечно же, мы очень разочарованы. У нас были моменты, чтобы забить, но мы их упустили. В командной игре сегодня мы были лучше, но, когда появляются шансы, надо забивать", — приводит слова Харантина официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.