Харатин: Ференцварош был лучше Динамо в командной игре

09 декабря 2020

Игорь Харатин, getty images

Полузащитник венгерской команды дал комментарий после матча.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом и гарантировало себе участие в Лиге Европы.

Игорь Харантин после матча поделился разочарованием от итого матча и отметил, что его команда была лучше в командной игре.

"Конечно же, мы очень разочарованы. У нас были моменты, чтобы забить, но мы их упустили. В командной игре сегодня мы были лучше, но, когда появляются шансы, надо забивать", — приводит слова Харантина официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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