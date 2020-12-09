Ребров: Динамо реализовало один свой момент и выиграло матч

Главный тренер Ференцвароша дал комментарий после матча.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом.

Сергей Ребров остался доволен своими подопечными и отметил мало количество опасных моментов в матче.

"Это был хороший матч. Я горд за свою команду, особенно горжусь игрой в первом тайме. К сожалению, мы не создавали большого количества моментов, но мы играли против киевского Динамо на выезде — это непросто. Все сломал гол, который киевляне забили. После этого нужно было что-то менять. Мы постарались, но не забили.

В таких матчах не бывает много моментов. Мы создали два-три очень хороших момента. Если бы реализовали их, была бы другая игра. На таком уровне очень сложно получить больше возможностей. Динамо реализовало один свой момент и выиграло матч", — приводит слова украинца официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.