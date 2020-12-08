Динамо Киев вырвало путевку в Лигу Европы в битве с Ференцварошем

Подопечные Мирчи Луческу смогли довести одну из своих атак до успешного завершения во втором тайме.

Начало крайне ответственного поединка шестого тура Лиги чемпионов УЕФА между киевским Динамо и венгерским Ференцварошем совершенно не удивило отсутствием реального обострения в действиях команд. Градус напряжения в этот морозный вечер в столице Украины не было необходимости измерять дополнительно — все понимали без слов цену случайных ошибок.

Футболисты заметно нервничали, поэтому большая часть передач в завершающей стадии приходилась в ноги игроков из противоположной атаки. Подопечные Сергея Реброва в такой ситуации предпочли загружать мячи регулярными фланговыми подачами, что делало и Динамо в стартовые минуты. Однако "бело-синие" быстро поняли слабую эффективность данных действий, поэтому перешли к "низовому" построению своих выпадов.

Из серьезных моментов у чьих-либо ворот можно было выделить опасную подачу Томаша Кендзеры с правого фланга в самом начале матча, которую голкипер гостей снял с головы у Беньямина Вербича, а также моменты с контратаками "фради" возникновению которых предшествовали грубые ошибки хозяев поля при передачах в правом фланге. Впрочем, обошлось без забитых мячей, что могло означать лишь одно — следующие 45 минут будут еще напряженнее.

Полный отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Динамо — Ференцварош 1:0

Гол: Попов, 60

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 90+2), Гармаш (Шепелев, 70) — Цыганков (Леднев, 86), Вербич (Родригес, 86), Де Пена (Супряга, 69).



Ференцварош: Дибус — Ловренчич (Ботка, 80), Блажич, Двали, Хайстер — Лайдуни, Харатин (Исаэл, 74), Сомалия — Узуни (Батурина, 74), Нгуен (Боли, 86), Зубков (Мак, 81).



Предупреждения: Де Пена, Гармаш — Лайдуни, Харатин, Блажич, Исаэл