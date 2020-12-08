Динамо Киев вырвало путевку в Лигу Европы в битве с Ференцварошем

08 декабря 2020

Динамо — Ференцварош, фото ФК Динамо Киев

Подопечные Мирчи Луческу смогли довести одну из своих атак до успешного завершения во втором тайме.

Начало крайне ответственного поединка шестого тура Лиги чемпионов УЕФА между киевским Динамо и венгерским Ференцварошем совершенно не удивило отсутствием реального обострения в действиях команд. Градус напряжения в этот морозный вечер в столице Украины не было необходимости измерять дополнительно — все понимали без слов цену случайных ошибок.

Футболисты заметно нервничали, поэтому большая часть передач в завершающей стадии приходилась в ноги игроков из противоположной атаки. Подопечные Сергея Реброва в такой ситуации предпочли загружать мячи регулярными фланговыми подачами, что делало и Динамо в стартовые минуты. Однако "бело-синие" быстро поняли слабую эффективность данных действий, поэтому перешли к "низовому" построению своих выпадов.

Из серьезных моментов у чьих-либо ворот можно было выделить опасную подачу Томаша Кендзеры с правого фланга в самом начале матча, которую голкипер гостей снял с головы у Беньямина Вербича, а также моменты с контратаками "фради" возникновению которых предшествовали грубые ошибки хозяев поля при передачах в правом фланге. Впрочем, обошлось без забитых мячей, что могло означать лишь одно — следующие 45 минут будут еще напряженнее.

Полный отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Динамо — Ференцварош 1:0
Гол: Попов, 60

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 90+2), Гармаш (Шепелев, 70) — Цыганков (Леднев, 86), Вербич (Родригес, 86), Де Пена (Супряга, 69).

Ференцварош: Дибус — Ловренчич (Ботка, 80), Блажич, Двали, Хайстер — Лайдуни, Харатин (Исаэл, 74), Сомалия — Узуни (Батурина, 74), Нгуен (Боли, 86), Зубков (Мак, 81).

Предупреждения: Де Пена, Гармаш — Лайдуни, Харатин, Блажич, Исаэл

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