Бущан: На второй тайм Динамо вышло более собранным и добилось положительного результата

09 декабря 2020

Георгий Бущан, фото Динамо

Голкипер киевлян дал комментарий после матча.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом и гарантировало себе участие в Лиге Европы.

Георгий Бущан отметил хороший второй тайм в исполнении своей команды.

"Возможно, мы играли не так ярко и хорошо. Но главное, что добились победы, ведь в предыдущих матчах эпизодически действовали хорошо, а в защите проблемы оставались. Мы старались выходить через пас, не выбивать мяч.

В первом тайме соперник хорошо прессинговал, но контролировал мяч только в центре поля. На второй тайм мы вышли более собранными и добились положительного результата", — приводит слова голкипера официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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