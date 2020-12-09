Динамо Киев — Ференцварош 1:0 Видео гола и обзор матча

Динамо Киев добыло минимальную победу над Ференцварошем в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, благодаря которой обеспечило себе участие в Лиге Европы.
Автором единственного гола в этом матче стал центральный защитник Денис Попов, который голов отправил мяч в сетку ворот во время подачи со штрафного.
Смотрите видео гола и обзор матча Динамо Киев — Ференцварош:
Динамо — Ференцварош 1:0
Гол: Попов, 60
Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 90+2), Гармаш (Шепелев, 70) — Цыганков (Леднев, 86), Вербич (Родригес, 86), Де Пена (Супряга, 69).
Ференцварош: Дибус — Ловренчич (Ботка, 80), Блажич, Двали, Хайстер — Лайдуни, Харатин (Исаэл, 74), Сомалия — Узуни (Батурина, 74), Нгуен (Боли, 86), Зубков (Мак, 81).
Предупреждения: Де Пена, Гармаш — Лайдуни, Харатин, Блажич, Исаэл