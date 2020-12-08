Конте: Интеру надо выйти на поле и преодолеть все препятствия

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

Антонио Конте считает, что единственная цель Интера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера — это три очка.

"Завтрашний матч не будет похож на нашу первую встречу с Шахтером в этом розыгрыше, – цитирует главного тренера Интера официальный сайт Шахтера. – Сейчас нам надо обязательно зарабатывать три очка, хотя ситуация в полузащите у нас не лучшая. Придется провести анализ и найти наилучший вариант".

"Я не переживаю о матче Реал — Боруссия, потому что речь о Лиге чемпионов и серьезных командах. Надеюсь, медиа тоже не будут раздувать историю о их возможной договоренности. Нам надо просто выходить и играть с Шахтером, заботиться лишь о том, чтобы одолеть серьезного соперника".

"Шахтер — отличная команда с прекрасным тренером. У них хорошая техника, скорость. Играть с Шахтером непросто. Мы встречаемся уже в третий раз, и каждый раз это отдельная история. Но у нас нет другого выбора — надо побеждать".

Матч Интер — Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.