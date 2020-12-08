Луиш Каштру: Быть футбольным тренером означает быть уничтоженным в каждом матче

Главный тренер Шахтера в интервью The Coaches' Voice рассказал о своем карьерном пути и убеждениях.

Уже завтра, 9 декабря, Шахтер проведет решающий для себя матч в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Соперник — миланский Интер, для которого грядущая встреч ничуть не менее важна. Ранее мы рассказали о всех раскладах группы B, в которой по-прежнему все четыре команды претендуют на выходы в плей-офф Лиги чемпионов.

Перед этой битвой известный портал The Coaches' Voice посвятил материал главному тренеру "оранжево-черных" Луишу Каштру. Это монолог португальского специалиста.

"Мы все прошли свой путь. Он повлиял на то, как мы видим игру. Все мы под влиянием того опыта, который пережили. У каждого есть своя матрица – набор идей – но мы обрамляем ее, приобретая новый опыт.

Для меня все начиналось, как и для других детей. Бегать с мячом – на улице, в школе, на пляже. Этот базовый концепт игры – когда у тебя есть друзья и мяч – зарождение страсти к футболу. Затем мы начинаем понимать базовый концепт игры – состязательность. Каждый хочет выиграть и аппетит к победам со временем только возрастает.

Однако вместе со зрелостью приходит и интерес к тому, как побеждать. Если в детстве важно только выиграть, то затем мы уже начинаем обращать внимание на эстетику, на то, как мы идем к желаемому результату. Мне было 11, когда я начал играть за клуб. С тех пор в моей голове начала вырисовываться организация игры. Футбол стал более упорядочен, но не слишком сложным. Это приходит с профессионализмом.

Сложность игры – то, что становится испытанием для нас. Некоторые справляются хорошо. Другим же, как мне, тяжело прогрессировать. Препятствия могут быть на уровне тактики, психологии или физических показателей. Если ты не справляешься с чем-то из этого, начинаешь отставать.

Когда я был футболистом, мои отношения с игрой были напряженными. Хотя у меня и были сложности, я выступал на профессиональном уровне до 35 лет. Когда нам что-то нравится так сильно, мы хотим заниматься этим всю жизнь. Увы, мы не можем играть до 70 лет. Как я мог остаться в футболе после завершения игровой карьеры? Из этого вопроса родилось мое желание стать тренером.

Я был капитаном 14 лет моей игровой карьеры. Часто капитана выбирала команда. За меня голосовали мои товарищи, и я хорошо ощущал себя в этой роли. Я предполагал, что лидерство будет ключевым аспектом при переходе к тренерству. Еще, когда я играл, у меня был необычный опыт – я тренировал команду U-13 в Агуэде, клубе, за который выступал. Мне это очень нравилось.

Часто мы говорим, что для детского футбола не нужно устанавливать правила. Мол, они загонят детей в рамки, избавят удовольствия открывать что-то новое. Но дети без правил погружаются в хаос. Я решил показать им способы развивать свой талант. Так что в день, когда я завершил игровую карьеру, Агуэда предложила мне должность тренера первой команды.

Нет такой вещи, как безупречная карьера. Каждый уникален, и у каждого всегда будут трудности. Нельзя думать, что у того, кто начинает тренировать большой клуб, нет никаких проблем. Сложности – неотделимый спутник в карьере любого тренера.

Быть футбольным тренером означает быть уничтоженным в каждом матче, просто чтобы перестроиться за неделю к следующему матчу. Такова динамика – ты постоянно восстанавливаешься. Неизвестное всегда будет доставлять нам дискомфорт. Что я увижу? Какой состав выставит соперник? Что мне делать? Поступить этим образом или иным? Чем богаче и лучше разработаны мои собственные идеи, тем лучше я готов столкнуться с идеями других людей.

В богатом стиле игры всегда будет несколько разных вариантов атаки и нападения. Нужно знать, как использовать разные варианты. Будут команды, которые не позволят тебе ничего – но это другой разговор. Я уже тренировал в Примейре – элитном дивизионе чемпионата Португалии – в Пенафиэле, когда получил предложение стать техническим директором молодежных команд Порту. Это сулило в подчинение 20 тренеров массового футбола, что было новинкой для меня. Конечно, это было сложное решение, и я не мог быть уверен, готов к этому или нет.

Я решил попробовать и провел в этой роли следующие семь лет, руководя процессом и выбирая профессионалов. Иногда мы смотрим на то, что человек знает, когда речь заходит о выполнении определенной работы. Я предпочитаю смотреть на это иначе. Какие у него есть человеческие качества, чтобы выполнить ее? Если будешь выбирать, ориентируясь на человеческие качества, будет легче найти того, кто проделает хорошую работу. Техническое знание без человеческих качеств может разрушить все.

Это был хороший период моей жизни. Работа в Порту целиком завязана на структуре. Она не зависит от одного, двух или трех людей. Мне было интересно иметь хороших лидеров; классных тренеров, которые могли развивать молодых игроков. Когда бы меня ни спрашивали о работе главным тренером Порту, я переспрашиваю, правильно ли говорить, что я был тренером этой команды, учитывая, что я проработал в этой роли только три месяца.

Я должен был завершить переходной этап, но то было сложное время, когда мы фактически не имели возможности тренироваться. Мы сражались в Лиге Европы, двух национальных кубках и чемпионате. Я был больше администратором, чем тренером.

Являемся ли мы тренерами? Не знаю. Мы играем во вторник или среду, а затем на выходных. Потом все повторяется. Когда наступает перерыв на матчи сборных, можем ли мы отдохнуть или потренироваться? Многие игроки уезжают в свои национальные команды и возвращаются, сыграв два-три матча за короткий период. В наше время тренер должен быть инженером, чтобы выстроить состав на игру. Футбольный календарь позволяет только играть и восстанавливаться. Времени на тренировки мало, так что не удивительно, что почти каждый клуб нестабилен.

Я был в дубле Порту, когда появилась возможность возглавить первую команду. Это не было правильное время для меня. Но так устроена наша профессия. Возможности не всегда появляются в то время, когда ты их ждешь. После короткого опыта с первой командой "драконов" я вернулся в дубль. Вместе с Порту В мы выиграли второй дивизион. Впервые в истории Португалии дубль выиграл какой-либо турнир. Этот трофей зарядил меня желанием вернуться к тренерскому делу после нескольких лет в роли директора.

Я решил принять новый вызов, и Риу Аве в меня поверил. Я не сомневался, что это правильный путь для меня. У меня не было сомнений в том, насколько сильно мне нравится быть тренером. Из Риу Аве я перебрался в Шавиш и занял шестое место в чемпионате. Затем – Витория Гимараэш и пятое место, которое дало право сыграть в Лиге Европы.

После успешной работы в Витории у меня были предложения из Азии, Африки и Европы. Мы с моим штабом выбрали донецкий Шахтер, который привлекал все больше внимания на евроарене. Мы сделали правильный выбор. Шахтер – это очень интересный проект. Он – микс талантливой молодежи и опытных игроков. Команда фактически состоит из бразильцев и украинцев, также у нас есть грузин и израильтянин.

У футбола есть универсальный язык, который понимают все, кто в него играет. На поле нет культурных барьеров или проблем с коммуникацией. Наши футболисты понимают друг друга. Шахтер уже довольно долго находит фантастических футболистов в Бразилии и пожинает плоды их таланта на поле. После этого клуб продает некоторых игроков за солидные суммы. Это рецепт успеха, который всегда приносит положительные результаты.

Президент управляет клубом вместе с директорами. Идея заключается в том, чтобы найти талантливых игроков в Бразилии и академии Шахтера и затем дать им время адаптироваться в клубе среди опытных футболистов, которые тоже проходили этот процесс. Проект доказал свою успешность во всех отношениях. Мы все дети привычки, не так ли? Шахтер тоже привык к изнурительной рутине. В Донецке разразился конфликт, и клубу пришлось переехать в Киев. Футболисты переехали жить и тренироваться в этом городе.

Но сначала они проводили домашние игры во Львове. Затем в Харькове. Совсем недавно клуб начал играть в Киеве. Несколько лет количество путешествий было просто нелепым. В прошлом сезоне мы совершили около 90 перелетов – это сказывается на команде. Несмотря на это, прошлый сезон был для нас очень хорошим, хотя с тяжелым поражением от Интера в полуфинале Лиги Европы было сложно справиться. Мы ощущали, что могли пройти дальше.

В любом случае, то был выдающийся сезон. Не только в плане достигнутого результата, но и как мы его добились. Иногда мы выигрываем, но саму игру хочется забыть. Это был не тот случай. Я хотел бы сделать акцент на ценности того, как мы добились этого успеха. Я никогда не завидовал чьему-либо жизненному пути. Я шел по своему, справляясь с препятствиями, которые казались непреодолимыми. Но в футболе есть интересная штука: нет ничего действительно невозможного.

Любая команда может обыграть любого соперника. Тренер потенциально может работать в любом клубе. Все время случается что-то экстраординарное, не нужно загонять себя в рамки. Позволять жизни идти своим чередом не значит быть пассивным. Ты обязан отдаваться своей профессии по полной. А что произойдет после этого – уже вне твоего контроля.

Я иду по своему пути. Он пролегал сквозь разные дивизионы: местный чемпионат, третья, вторая и первая лига в Португалии. Я играл в Лиге Европы и теперь в Лиге чемпионов. Прежде, чем вы это осознаете, вы пройдете все эти этапы. И вот я здесь.

Луиш Каштру, The Coaches' Voice