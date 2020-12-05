Соломон: Приложим все усилия, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

Игрок Шахтера считает, что команде будет очень сложно пробиться в 1/8 финала турнира в решающем матче.

Футболист Шахтера Манор Соломон заявил, что его команде по силам пройти в плей-офф Лиги Чемпионов, но сделать это будет невероятно сложно.

"Наша цель в этом сезоне – хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Мы попали в очень непростую группу, но приложим все усилия, чтобы выйти в плей-офф. Нам все еще по силам пройти в следующий раунд, но сделать это будет невероятно сложно.

Я хочу помочь Шахтеру победить во всех турнирах. В Лиге чемпионов – выйти из группы, в чемпионате – завоевать титул. И, конечно же, выиграть Кубок Украины. Это главные задачи для нас. Также я хочу быть более значимым для сборной Израиля, и в этом году мне это удается", — сказал Соломон в комментарии для Shakhtar News.

Напомним, что обыграв в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский Реал (2:0), Шахтер набрал семь очков и на данный момент занимает второе место в группе, опережая "сливочных" по дополнительным показателям.

Однако, ситуация в квартете В такова, что разница между первым и последним местом составляет всего три очка и судьба каждой из команд решится в последнем туре.

Решающий для Шахтера матч группового этапа Лиги Чемпионов против Интера состоится в среду, 9 декабря. Начало поединка в 22:00.

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Football.ua.