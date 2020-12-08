Пресс-конференция Каштру и Тайсона перед матчем против Интера

Вашему вниманию видео с комментариями наставника и игрока Шахтера о предстоящем поединке Лиги чемпионов.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает выездное противостояние против миланского Интера.

В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера "горняков" Луиша Каштру и полузащитника Тайсона, которая начнется сегодня, 8 декабря, в 18:20 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео пресс-конференции представителей Шахтера:

Напомним, что матч Интер — Шахтер состоится в среду, 9 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.