Ребров: Я не играю против Луческу и он не играет против меня

Наставник Ференцвароша поделился предвкушением от будущей тренерской дуэли против Мирчи Луческу.

Перед выездной игрой шестого тура Лиги чемпионов УЕФА против киевского Динамо, наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров в интервью телеканалу Футбол рассказал о своем отношении к тренерской дуэли между ним и главным тренером "бело-синих" Мирчей Луческу.

"Я не играю против Луческу. Я уважаю этого тренера, он многого достиг. Вижу, как он работает в киевском Динамо. Все отмечают его работу. Вижу, как изменилась команда. Но повторюсь, что я не играю против Луческу и он не играет против меня. Будет очень интересная игра", — выразил уверенность украинский специалист.

Напомним, что днем ранее Мирча Луческу и Сергей Ребров провели традиционные предматчевые пресс-конференции перед очным противостоянием их команд на НСК Олимпийский.

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Матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.