Пирло: Кого бы я переманил из Динамо в Ювентус? Луческу

Видимо, итальянец был бы не против поработать с наставником киевлян.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло ответил на вопрос, кого бы хотел из Динамо переманить в стан туринцев.

"Луческу. А если говорить об игроках, то все они молодые, хоть и выступают за свою национальную сборную. Особо выделяется молодая линия защиты.

Я высоко ценю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. Луческу взял бы себе в ассистенты, только так", — сказал Пирло в эфире Великого футбола.

Напомним, в прошедшем поединке Лиги чемпионов киевляне уступили на выезде Ювентусу со счетом 0:3.

Ранее Пирло прокомментировал результаты дерби против Торино, в котором его команда добыла победу (2:1).