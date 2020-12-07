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-
08 декабря
22:00
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-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
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-
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-
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19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Пирло: Кого бы я переманил из Динамо в Ювентус? Луческу

07 декабря 2020

Пирло: Кого бы я переманил из Динамо в Ювентус? Луческу

Видимо, итальянец был бы не против поработать с наставником киевлян.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло ответил на вопрос, кого бы хотел из Динамо переманить в стан туринцев.

"Луческу. А если говорить об игроках, то все они молодые, хоть и выступают за свою национальную сборную. Особо выделяется молодая линия защиты.

Я высоко ценю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. Луческу взял бы себе в ассистенты, только так", — сказал Пирло в эфире Великого футбола.

Напомним, в прошедшем поединке Лиги чемпионов киевляне уступили на выезде Ювентусу со счетом 0:3.

Ранее Пирло прокомментировал результаты дерби против Торино, в котором его команда добыла победу (2:1).

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