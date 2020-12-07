Динамо Киев — Ференцварош: видеоанонс матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию анонс предстоящего матча Лиги чемпионов.

Во вторник, 8 декабря, киевское Динамо дома проведет решающий поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша. Именно этот клуб является главным соперником киевлян в борьбе за Лигу Европы.

Перед этим матчем венгерская команда не понесла кадровых потерь, а у представителя Украины в лазарете находятся Никита Бурда, Александр Тымчик, Назарий Русин, Владимир Костевич и Виталий Буяльский.

Представляем вашему вниманию видеоанонс поединка:



Матч Ференцварош — Динамо пройдет 8 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет также доступна онлайн-трансляция встречи.