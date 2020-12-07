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-
08 декабря
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-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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-
09 декабря
22:00

Динамо Киев — Ференцварош: видеоанонс матча Лиги чемпионов

07 декабря 2020

Футболисты Динамо Киев празднуют забитый мяч, фото ФК Динамо Киев

Представляем вашему вниманию анонс предстоящего матча Лиги чемпионов.

Во вторник, 8 декабря, киевское Динамо дома проведет решающий поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша. Именно этот клуб является главным соперником киевлян в борьбе за Лигу Европы.

Перед этим матчем венгерская команда не понесла кадровых потерь, а у представителя Украины в лазарете находятся Никита Бурда, Александр Тымчик, Назарий Русин, Владимир Костевич и Виталий Буяльский.

Представляем вашему вниманию видеоанонс поединка:


Матч Ференцварош — Динамо пройдет 8 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет также доступна онлайн-трансляция встречи.

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