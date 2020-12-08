Динамо — Ференцварош. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка между киевским Динамо и венгерским Ференцварошем.

Заключительный тур группового раунда Лиги чемпионов, который в Киеве на НСК Олимпийский сыграют Динамо и Ференцварош, определит какая из команд весной будет играть в Лиге Европы, а какая прекратит свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

Динамо – Ференцварош

Вторник, 8 декабря, 22:00. НСК Олимпийский, Киев. Андреас Экберг (Швеция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Вот такая интересная ситуация сложилась в группе G Лиги чемпионов, где киевское Динамо имеет все шансы выйти в Лигу Европы, не выиграв ни одного поединка. Барселона и Ювентус давно решили свои вопросы в этой группе. Ференцварош и Динамо разжились очками только в очном противостоянии. Первая встреча между этими командами закончилась со счетом 2:2.

Динамо Киев — Ференцварош: видеоанонс матча Лиги чемпионов

Теперь киевлянам для того, чтобы пробиться дальше в Лигу Европы необходимо либо побеждать, либо устроят ничейные результаты: 0:0, 1:1, 2:2. Более результативная ничья уже будет выводить на третье место Ференцварош.

Динамо считается фаворитом в предстоящей встрече, но недооценивать команду Сергея Реброва не стоит. Ведь в первом матче киевляне в первом тайме полностью доминировали на футбольном поле и добились комфортного преимущества в два мяча, а вот во втором тайме венгры сумели полностью перевернуть игру в свою пользу и в конце были близки к тому, чтобы и вовсе вырвать волевую победу в том противостоянии.

О принципиальности и переплетениях в этом матче напомним в который раз. Сергей Ребров – легендарная личность для Динамо. Сергей Станиславович сумел проявить себя в киевском клубе и в качестве игрока, и в качестве тренера. Игорь Харатин – воспитанник киевского Динамо, а Александр Зубков – воспитанник донецкого Шахтера. Есть в составе Ференцвароша Миха Блажич, который играет за сборную Словении вместе с Беньямином Вербичем. А ещё Герге Ловренчич 4 года был одноклубником Томаша Кендзеры. Оба игрока выступали за Лех в период с 2012-го до 2016-го.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Шапаренко, Сидорчук – Цыганков, Гармаш, Де Пена – Вербич

Ференцварош: Дибуш – Ловренчич, Фримпонг, Ковачевич, Хайстер – Лаидуни, Харатин – Зубков, Боли, Мак – Батурина

Статистика личных встреч

Всего игр: 2 (1 победа Динамо, 1 ничья), забитые голы 5:2

На поле Динамо: 1 (1 победа Динамо), забитые голы 3:0

На поле Ференцвароша: 1 (1 ничья), забитые голы 2:2

Самый результативный матч: 2:2

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua