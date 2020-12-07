Локомотив Москва
1
РБ Зальцбург
3
01 декабря
19:55
Шахтер
2
Реал Мадрид
0
01 декабря
19:55
Атлетико
1
Бавария
1
01 декабря
22:00
Боруссия М
2
Интер
3
01 декабря
22:00
Порту
0
Манчестер Сити
0
01 декабря
22:00
Марсель
2
Олимпиакос
1
01 декабря
22:00
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
01 декабря
22:00
Ливерпуль
1
Аякс
0
01 декабря
22:00
Краснодар
1
Ренн
0
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
02 декабря
19:55
Севилья
0
Челси
4
02 декабря
22:00
Боруссия Д
1
Лацио
1
02 декабря
22:00
Брюгге
3
Зенит
0
02 декабря
22:00
Ювентус
3
Динамо Киев
0
02 декабря
22:00
Ференцварош
0
Барселона
3
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
1
ПСЖ
3
02 декабря
22:00
Лацио
-
Брюгге
-
08 декабря
19:55
Зенит
-
Боруссия Д
-
08 декабря
19:55
Челси
-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Ребров: Игра против Динамо Киев — самая важная, и игроки это понимают

07 декабря 2020

Сергей Ребров, Getty Images

Специалист поделился мнением о матче с киевлянами.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал предстоящую игру против киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов.

" Чувствую себя как дома. Киев для меня — родной город, рад сюда вернуться. Но я рад сюда вернуться, чтобы сыграть именно в футбол на высочайшем уровне. В Лиге чемпионов все матчи важны, любое набранное очко, особенно для нас, на вес золота, потому что мы больше 20 лет не играли в Лиге чемпионов. Игроки набираются опыта, для них это очень важно.

Игра против Динамо Киев — самая важная. Уверен, игроки это понимают. Они готовятся и настраиваются на этот матч. Те поединки, которые мы сыграли, придали футболистам уверенности, опыта, но завтра самая важная игра".

"Конечно, это непросто играть против родного клуба. Но непросто было и в первый раз, был сложный день, мы сыграли 2:2. Но я профессионал, я люблю свою работу, люблю помогать футболистам. Я точно сделаю все, помогу игрокам, но завтра все зависит от них, от их настроя, желания и понимания за счет чего, мы хотим победить такую сильную команду.

Я вижу, как Динамо изменилось с приходом Луческу. Команда играет в другой футбол — более организованный и в атаке, и в обороне. Я вижу ту работу, которую он проделывает в Динамо. У нас есть в команде люди, включая меня, которые анализируют матчи соперника. С этим никаких проблем нет".

Также Ребров заявил, что ни его подопечные, ни игроки Динамо не будут бояться играть в открытый футбол.

"Динамо и Ференцварош — не думаю, что кто-то кого-то будет бояться. Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против Ювентуса, Барселоны, завтра должны показывать более качественный футбол", — сказал специалист на пресс-конференции.

Отметим, матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, восьмого декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!

Переходи по ссылке и будь в тренде!

Команды
 
 Rambler's Top100