Ребров: Игра против Динамо Киев — самая важная, и игроки это понимают

Специалист поделился мнением о матче с киевлянами.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал предстоящую игру против киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов.

" Чувствую себя как дома. Киев для меня — родной город, рад сюда вернуться. Но я рад сюда вернуться, чтобы сыграть именно в футбол на высочайшем уровне. В Лиге чемпионов все матчи важны, любое набранное очко, особенно для нас, на вес золота, потому что мы больше 20 лет не играли в Лиге чемпионов. Игроки набираются опыта, для них это очень важно.

Игра против Динамо Киев — самая важная. Уверен, игроки это понимают. Они готовятся и настраиваются на этот матч. Те поединки, которые мы сыграли, придали футболистам уверенности, опыта, но завтра самая важная игра".

"Конечно, это непросто играть против родного клуба. Но непросто было и в первый раз, был сложный день, мы сыграли 2:2. Но я профессионал, я люблю свою работу, люблю помогать футболистам. Я точно сделаю все, помогу игрокам, но завтра все зависит от них, от их настроя, желания и понимания за счет чего, мы хотим победить такую сильную команду.

Я вижу, как Динамо изменилось с приходом Луческу. Команда играет в другой футбол — более организованный и в атаке, и в обороне. Я вижу ту работу, которую он проделывает в Динамо. У нас есть в команде люди, включая меня, которые анализируют матчи соперника. С этим никаких проблем нет".

Также Ребров заявил, что ни его подопечные, ни игроки Динамо не будут бояться играть в открытый футбол.

"Динамо и Ференцварош — не думаю, что кто-то кого-то будет бояться. Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против Ювентуса, Барселоны, завтра должны показывать более качественный футбол", — сказал специалист на пресс-конференции.

Отметим, матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, восьмого декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.

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