Динамо — Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо — Ференцварош.

Во вторник, 8 декабря, состоится решающий поединок для Динамо на групповой стадии Лиги Чемпионов. Киевляне на своем поле сыграют против Ференцвароша. В этой игре определится команда, которая займет третье место в группе G и отправится в плей-офф Лиги Европы. Для того, чтобы туда попасть, Динамо необходимо обыграть команду Реброва, или же сыграть вничью, пропустив при этом не более двух мячей.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Отметим, что в выездном матче против Ференцвароша киевляне упустили победу, имея после первого тайма преимущество в два мяча. Матч в Будапешете завершился вничью 2:2.

Вашему вниманию анонс матча Динамо — Ференцварош:

Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.

На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.