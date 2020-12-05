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-
08 декабря
19:55
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-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Динамо — Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

05 декабря 2020

Getty images

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо — Ференцварош.

Во вторник, 8 декабря, состоится решающий поединок для Динамо на групповой стадии Лиги Чемпионов. Киевляне на своем поле сыграют против Ференцвароша. В этой игре определится команда, которая займет третье место в группе G и отправится в плей-офф Лиги Европы. Для того, чтобы туда попасть, Динамо необходимо обыграть команду Реброва, или же сыграть вничью, пропустив при этом не более двух мячей.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Отметим, что в выездном матче против Ференцвароша киевляне упустили победу, имея после первого тайма преимущество в два мяча. Матч в Будапешете завершился вничью 2:2.

Вашему вниманию анонс матча Динамо — Ференцварош:

Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.

На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

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